☀️PREVISIONI PER MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023, TEMPO STABILE E SOLEGGIATO CON LOCALI ANNUVOLAMENTI SUI RILIEVI🌤️

Buonasera a tutti amici, tende lentamente ad aumentare la pressione atmosferica sulla nostra penisola, ciò avverrà in maniera più incisiva nel corso del prossimo fine settimana, quando avvertiremo gli effetti della seconda avvenzione calda di questa estate.

Mercoledì al mattino il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso ovunque con il passare delle ore locali rovesci o temporali sparsi si avvertiranno sui rilievi alpini in dissolvimento durante il tardo pomeriggio/sera, sul resto del paese il tempo risulterà perlopiù sereno o poco nuvoloso, con locali annuvolamenti sui rilievi appenninici ma con scarsi o deboli precipitazioni al seguito.

Sull' Abruzzo e sul medio versante Adriatico, giornata stabile e soleggiata con locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi che occasionalmente produrranno locali piovaschi.

Le temperature sono previste in lieve aumento, i valori minimi si attesteranno fra 13/20°C, le massime fra 22/28°C, la ventilazione risulterà debole variabile.

A domani con le previsioni per giovedi.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO