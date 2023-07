COLTO DA MALORE, UN ANZIANO TERAMANO MUORE SULLA SPIAGGIA

Colto da un malore improvviso un anziano di 83 anni è morto in una spiaggia libera di Alba Adriatica intorno alle ore 10,30 Vito Pelosi, 83 anni di Alba Adriatica ha perso la vita stamani nel tratto di spiaggia libera a nord della concessione Capocabana. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito. Pochi giorni fa un altro anziano ha perso la vita sul lungomare teramano.