FOTO/ I LETTORI CI SCRIVONO, LA ROTONDA DI PIANO DELLA LENTA-PUTIGNANO E' TROPPO GRANDE? SIAMO STATI SUL POSTO: PER ORA CI SEMBRA TUTTO BEN FATTO...

Rotonda troppo ampia all'incrocio tra Piano della Lenta per Putignano? I lettori ci scrivono e chiedono di andare a controllare. Lo abbiamo fatto. Dunque. La ditta che sta lavorando è quella dell'impresa Armando Di Eleuterio che ha ottenuto l'appalto dall'Anas per un importo di 760.868,00 che servirà non solo a realizzare la rotonda larga 7 metri e mezzo e la sistemazione della stessa, ma anche le limitazioni esterne e l'asfalto nuovo. Partiamo dal fatto che la rotonda serve a far rallentare i mezzi in transito e che, per questo motivo, bisogna che sia "limitativa". Sul fatto che i camion o gli autobus non vi passerebbero, in quanto la rotonda sarebbe troppo grande, ci spiegano gli addetti dell'impresa Di Eleuterio che, una volta concluso il lavoro, tra poco più di una settimana, la rotonda sarà sistemata e chiusa con un piccolo rialzo in cemento sul quale i mezzi potranno girare agevolmente. Se ora la manovra sembra complicata, è perchè ci sono le limitazioni apposte dai new jersey in plastica, che alla fine verranno rimossi come pevede il piano di realizzazione e di sicurezza. Il progetto, lo ricordiamo, è dell'Anas e per ora siamo fiduciosi e l'intervento ci sembra ben fatto.