FOTO/IN MANETTE LADRO SERIALE CHE IN DUE MESI HA MESSO A SEGNO DECINE E DECINE DI FURTI A GIULIANOVA

I carabinieri della Stazione di Giulianova hanno tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere un uomo di 31 anni ritenuto presunto responsabile di diversi furti commessi a Giulianova nei decorsi mesi di marzo e aprile. Il soggetto, già conosciuto alle forze dell'ordine ha colpito con frequenza istituti scolastici, sedi di associazioni benefiche e attività commerciali, saccheggiando le monete contenute nei distributori automatici di bevande e alimenti, derrate alimentari o altri prodotti per la persona, creando un notevole allarme sociale fra gli esercenti e la popolazione giuliese. Per cercare di porre un freno a questa ondata di furti, i carabinieri della stazione di Giulianova e quelli del NORM avevano anche predisposto appositi servizi in abiti civili che in una notte di marzo hanno permesso di cogliere in flagranza due soggetti mentre saccheggiavano i distributori della scuola Marie Curie. In quell'occasione un uomo fu arrestato, mentre il complice, che si è rivelato poi essere l'uomo oggi arrestato, riuscì a fuggire, ferendo anche i carabinieri. Secondo le indagini è stato appurato che il soggetto nonostante fosse stato scoperto, ha continuato a perpetrare furti fino ad essere colto in flagranza alla fine di maggio da una gazzella del NORM nella cui occasione veniva tratto in arresto per furto in abitazione. In tutti questi mesi i militari della stazione di Giulianova, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Teramo, hanno raccolto ed analizzato immagini di sistemi di videosorveglianza, comparando immagini di fatti diversi e monitorando il soggetto in modo riservato al fine di poter dare un volto ed un nome al responsabile di più furti possibili. I furti di cui l'uomo è presunto responsabile sono diversi e precisamente:

• Furto di denaro dei distributori automatici e di derrate alimentari per un valore di circa 200,00 Euro commesso in danno dell'istituto comprensivo Giulianova 2 il 12/03; • Furto di denaro dei distributori automatici commesso presso l'istituto comprensivo Giulianova 1 in data 15/03; • Furto di denaro dei distributori automatici commesso presso l'istituto scolastico "Don Milani" in data 15/03; • Furto di denaro e di snack dai distributori automatici commesso presso l'edificio della Fondazione Piccola Opera Caritas in data 15/03; • Furto di derrate alimentari commesso in danno della scuola dell'Infanzia "Le Coccinelle" il 17/03; • Furto di snack dai distributori automatici commesso presso l'istituto scolastico "Don Milani" in data 17/03; • Furto di snack dai distributori automatici commesso presso l'istituto comprensivo Giulianova 1, scuola Primaria "De Arnicis", in data 07/04; • Furto di denaro e di prodotti per la cura della persona ai danni della parrucchiera "Tancredi" in data 21/04; • Furto di prodotti per la cura della persona ai danni della parrucchiera "Tancredi" in data 25/04; • Furto di denaro e di derrate alimentari commesso presso la "Pizzeria del Centro Sportivo" in data 26/04.