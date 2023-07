COLLEDARA, SERVE IL RISCALDAMENTO PER IL PROSSIMO INVERNO, LA PARROCCHIA LANCIA UNA RACCOLTA FONDI ON LINE

“Da anni la comunità parrocchiale vive il disagio della mancanza dell'impianto di riscaldamento della Chiesa durante i freddi mesi invernali. Per questo motivo ci siamo attivati adesso per trovare una soluzione e realizzare un impianto di riscaldamento efficace ed economicamente sostenibile”. I membri del Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Paolo di Colledara, in provincia di Teramo, in collaborazione con il parroco don Jackson Pierre, hanno quindi deciso di rivolgersi alla solidarietà avviando una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

“La povertà dei nostri mezzi - scrivono - ci ha spinto a chiedere il vostro aiuto per finanziare l'intervento. Fiduciosi che la Grazia di Dio possa illuminare il vostri cuori, vi ringraziamo in anticipo per la vostra disponibilità e collaborazione”.

La raccolta fondi è già arrivata a 1.800 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutateci-a-riscaldare-la-nostra-parrocchia