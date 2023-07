ROSETO/ CECIOS BEACH CLUB, INVIDIOSI CHIAMANO I CARABINIERI ED E' IL MOMENTO DELLA FAKE NEWS

Ad un mese dall'apertura, arrivano le scuse ufficiali per aver esasperato una notizia nei confronti di un rinomato chalet di Roseto.

Durante l'inaugurazione di CECIOS BEACH CLUB visto il grande successo, qualche "invidioso ben pensante" ha deciso di chiamare i carabinieri della stazione locale che si sono visti costretti ad agire, certo in maniera al quanto roboante.

"Purtroppo la fake news è stata prima lanciata da una testata locale e poi subito cancellata, ma sfortunatamente sappiamo bene come le notizie, sui media, viaggino alla velocità della luce e le conseguenze di questa "bufala" sono state varie - ha dichiarato il gestore - pertanto sono necessari dei chiarimenti."

A CECIOS BEACH CLUB era stato notificato un verbale di qualche migliaia di euro semplicemente perché:

1) n.6 lavoratori erano risultati in nero (ma poi è stato accertato che trattasi di "collaboratori familiari" nonché figli del proprietario )

2) la cappa non era canalizzata bene (purtroppo opera della vecchia gestione)

3)il congelatore perfettamente funzionante a aveva il termometro display *fulminato (prontamente sostituito)

4) gli armadietti monoscomparto, erano privi di separazione interna (prontamente sostituiti)

Sono seguiti ulteriori controlli nelle settimane successive. Ed è stata grande la soddisfazione per l’esito positivo e i complimenti ricevuti. Durante il sopralluogo, non è stata infatti rilevata alcuna irregolarità e anzi, la visita si è conclusa con i complimenti espressi dai militari per la passione e l’attenzione percepite nella struttura. Il controllo ha preso in considerazione aspetti che vanno dalla sanificazione degli ambienti, all’uso delle attrezzature di ultima generazione, dalla conservazione delle bevande a quella degli alimenti.

"Abbiamo deciso di aprire a Roseto degli Abruzzi, con la voglia di portare una ventata nuova, con un ambiente di charme dove gustare sapori unici e preziosi, e godersi un pranzo sul mare o una cena a base di pesce freschissimo, illuminati dal bagliore delle candele". - ha concluso il titolare Giorgio Cichella.