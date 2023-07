MAI PIU' RUMORE, LA TEAM CAMBIA ORARIO: RACCOLTA DALLE 5, IL VETRO DALLE 6

Cambio orario per gli operatori della TeAm dopo le lamentele, le segnalazioni e soprattutto dopo l'esposto presentato da alcuni cittadini stufi di essere svegliati all'alba dai rumoracci di spazzatrice, in alcuni casi, sfalcio erba e soprattutto ritiro del vetro. Cambia tutto: il vetro verrà ritirato non prima delle ore 6 mentre il resto delle operazioni non inizierà prima delle ore 5 del mattino. Lo si è deciso nella riunione che si è svolta stamattina con i lavoratori TeAm alla presenza del vicepresidente e, per il Comune, dell' assessore Valdo Di Bonaventura. Quel che è certo è che le segnalazioni di lamentela arrivate alla TeAm sono tantissime. Tutta colpa di 3-4 operai TeAm che non hanno rispettato gli orari di servizio, iniziando le operazioni anche con un'ora (persino un'ora e mezza) di anticipo rispetto al previsto. Anzi, al dovuto. Tradotto, ritiro e spazzamento venivano eseguiti anche alle 4. E giù le lamentele inevitabili. Ora è deciso: si cambia l'orario. Si è stabilito che alle ore 5 partiranno i servizi di raccolta e spazzamento escluso il ritiro del vetro che, appunto, incomincerà dalle 6 del mattino. Ma a chi non ha rispettato gli orari di servizio cosa accadrà? Si parla di 3-4 dipendenti TeAm che, arbitrariamente, hanno avviato i servizi alle 4 del mattino, ben prima dell'ordine di servizio aziendale. Contestazioni all'orizzonte in casa TeAm a quanto pare.

Paola Peluso