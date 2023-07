ANNO BERARDIANO, NEI PROSSIMI GIORNI UN CONVEGNO, LA BENEDIZIONE DEI GIOVANI PER LA GMG E LA MESSA PER IL POPOLO DELLA COPPA

Proseguono le iniziative religiose e culturali della Diocesi di Teramo-Atri nell’ambito dell’Anno Berardiano 2023, indetto in occasione del nono centenario della morte del santo patrono aprutino.



Venerdì 7 luglio il Vescovo Lorenzo Leuzzi consegnerà il mandato missionario a tutti i giovani che partiranno come pellegrini per la GMG di Lisbona 2023. L'appuntamento è alle ore 21.00 presso il Santuario della Madonna delle Grazie in Teramo.



Sabato 8 luglio una giornata di lavori sulla figura di San Berardo come monaco benedettino e riformatore nel convegno “La Regola di San Benedetto nel cambiamento d’epoca” che si terrà nella Sala comunale “Bruno Buozzi” del Polo Museale Civico di Giulianova. Questo il programma:

9:00 - Introduzione (dott. Sirio Pomante Direttore del Polo Museale Civico e della Biblioteca com.le "V. Bindi") e Saluti delle autorità

9:30 - La Regola di san Benedetto (dom Lorenzo Sena, osb, Monastero di San Silvestro)

10:15 - Il monachesimo benedettino: un fenomeno europeo nel contesto regionale abruzzese (prof. Berardo Pio, Presidente Istituto per la Storia dell’Università di Bologna)

11:00 - Pausa caffè

11:15 - S. Berardo de Palearea Vescovo e Protettore della diocesi di Teramo: storia, erudizione, agiografia (prof. Roberto Ricci, Deputazione abruzzese di Storia Patria)

12:00 - Pranzo

15:00 - Il monachesimo nel cambiamento d’epoca (sr. Annamaria Valli, OSBap, Istituto Teologico San Pietro di Viterbo)

15:45 - Tavola rotonda conclusiva (presiede il dott. Sirio Pomante, Direttore del Polo Museale Civico e della Biblioteca com.le "V. Bindi")

16:30 - Conclusione (Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri)

17:00 - Duomo di San Flaviano: Concelebrazione presieduta da Dom Antonio Luca Fallica, abate di Montecassino, con animazione dei canti liturgici in Gregoriano a cura del Coro monastico del Monastero Santo Volto di Giulianova e dei monaci Benedettini-Silvestrini di Fabriano.



Domenica 9 luglio alle ore 19.00, in occasione della cinquantesima edizione della Coppa Interamnia – da sempre festa dei valori dello sport, dello scambio culturale e dell’inclusione sociale – si celebrerà una Santa Messa dei Popoli nella Basilica Cattedrale di Teramo.



Martedì 11 luglio, ricorrenza di San Benedetto da Norcia patrono d’Europa, ci si ritroverà nel nuovo monastero di San Bernardino in Campli per la recita del Santo Rosario in simultanea con altre comunità benedettine in Bulgaria, Islanda, Slovacchia e Spagna, invocando la pace per il nostro continente e per tutto il mondo. La preghiera sarà trasmessa in diretta sui canali YouTube e Facebook della Diocesi di Teramo-Atri.