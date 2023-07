UCCISA DA UN MALE INCURABILE CONOSCIUTISSIMA CINQUANTENNE

Un'altra vita spazzata via da un brutto male. Oggi Pineto piange la giovane Manila Dell’Orletta di poco più di 50 anni che da un anno circa combatteva contro un brutto male. Manila e la sua famiglia sono molto conosciuti e stimati in paese. Il marito, Maurizio, gestiva, fino a qualche tempo fa con la collaborazione della bellissima e sorridente moglie, la gelateria La Dolce Vita. La donna contribuiva attivamente insieme alla sorellaMachenna, al padre Bruno ed alla madre, alla gestione della più grande e rinomata ditta di onoranze funebri della cittadina rivierasca.. Ci sono davvero poche parole da dire per questa tragedia. La città per ora è attonita per la scomparsa di una donna laboriosa, dolce, solare e piena di vita. Il parroco ed i parrocchiani della chiesa di Borgo si stringono al dolore della famiglia. Non si conoscono per ora i particolari sul rito funebre, se siano i colleghi di Silvi a gestire il tutto e soprattutto quando sarà dato l’estremo saluto alla mamma nella chiesa di Sant’Agnese.

Mauro Di Concetto