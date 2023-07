PINETO SALUTA OGGI MANILA, I FUNERALI SI SVOLGERANNO ALLA CHIESA DI SANT'AGNESE

Un'altra vita spazzata via. Oggi Pineto piange Manila Dell’Orletta di 50 anni che da un anno circa combatteva contro un brutto male. Manila e la sua famiglia sono molto conosciuti e stimati in paese. Il marito, Maurizio, gestisce, fino a qualche tempo fa con la collaborazione della bellissima e sorridente moglie, la gelateria La Dolce Vita. Manila contribuiva attivamente insieme alla sorella Machenna, al padre Bruno ed alla madre Lilliana, alla gestione della più grande e rinomata ditta di onoranze funebri della cittadina rivierasca. La società creata dal padre Bruno è sempre stata all’avanguardia nel settore: la società familiare, indiscussa leader nel territorio, ha pronta una casa funebre all’avanguardia (gli stessi sono stati i primi a credere nelle funeral house, ma poi per problemi burocratici e scelte aziendali hanno rallentato l’inaugurazione pur essendo la stessa da anni pronta). Insomma, un nuovo e brutto colpo per Pineto. Pochi giorni fa la scomparsa della giovane mamma Valeria Di Giorgio e poco più di un anno l’improvviso shock per la perdita di due coetanei, Fabio Pelusi e Gianluca Monticelli. La città per ora è attonita per la scomparsa di una donna laboriosa, dolce, solare e piena di vita. Il parroco ed i parrocchiani della chiesa di Borgo si sono stretti al dolore della famiglia. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 10.30 presso la Chiesa Sant’Agnese.