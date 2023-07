VASTO INCENDIO ALLA ECOTER 2000 ALLA BONIFICA DEL SALINELLO: A FUOCO RIFIUTI SPECIALI

Un vasto incendio si è verificato questa mattina, alle 6 all'interno della Ecoter 2000 sulla Bonifica del Salinello a Tortoreto. Sono andati a fuoco rifiuti speciali. Sul posto sono all'opera, da ore, i Vigili del Fuoco che hanno quasi spento l'incendio alle ore 9 di stamattina.

Un sopralluogo è in corso da parte dell'Arta per capire se ci siano i principi di inquinamenti previsti in questi casi dalla norma regionale.

La ecoter 2000 è sul campo da oltre 15 anni e si occupa di bonifice, gestione dei rifiuti e risanamenti in resina.