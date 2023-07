SI SFRENA LO SCUOLABUS E INVESTE L’AUTISTA CHE CERCAVA DI FERMARLO

Incidente dalla dinamica estremamente particolare, quello che si è verificato questa mattina ad Isola, poco dopo le 7, quando uno degli scuolabus de Comune si è sfrenato all’improvviso, pochi minuti prima di partire per portare i bambini al mare. In quel momento, nel parcheggio dei pulmini gialli, c’era solo l’autista, un 59enne, che non ha esitato un secondo e, temendo che il mezzo potesse raggiungere la strada, ha cercato di fermarlo, mettendosi davanti allo scuolabus, che l’ha investito. Immediatamente soccorso dagli operatori dl 118, l’uomo è stato portato al Pronto Soccorso del Mazzini, dove i medici hanno deciso di ricoverarlo in prognosi riservata per un grave trauma cranico grave. Sull'episodio si è immediatamente attivato anche il Sindaco Ianni oltre ai carabinieri della locale stazione.