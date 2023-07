INVESTÌ E UCCISE DONNA IN INGHILTERRA, ARRESTATO NEL TERAMANO

Nel pomeriggio di ieri i Carabiniei hanno tratto in arresto un uomorumeno di 35 anni gravato da un ordine di carcerazione del Tribunale di Southend nel Regno Unito e ricercato in ambito internazionale ai fini estradizionali. L’uomo, che nell’ottobre 2021 si trovava nel Regno Unito, mentre era alla guida di un furgone investiva accidentalmente una donna che stava attraversando la strada, provocandole delle ferite che l'avrebbero portata alla morte dopo tre giorni. A seguito degli accertamenti svolti dagli inquirenti inglesi, il tribunale di Southend emetteva nell’agosto 2022 un ordine di cattura a carico dell’uomo ritenuto responsabile del reato di omicidiocolposo. L’ordine di cattura non venne eseguito in quanto l’autore del gesto non fu reperito sul suolo britannico, e le autorità inglesi, al fine di estendere le ricerche anche in ambito internazionale si sono avvalse del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia inserendo la segnalazione dell’arresto visibile nei sistemi informatici di tutti i paesi membri di INTERPOL. Proprio nel pomeriggio del 05.07 i militari del NORM, al termine di un servizio appositamente predisposto sono stati ricompensati dell’attesa. L’uomo stava effettuando delle consegne di derrate alimentari per la grande distribuzione organizzata, e una volta fermatosi per la consegna in un punto vendita a Giulianova, veniva fermato e controllato dai militari i quali dopo i primi accertamenti hanno avuto la conferma del provvedimento che pendeva a carico dell’uomo. Anche quest’ultimo, che non ha opposto alcun tipo di resistenza, è rimasto sorpreso dell’ordine di cattura. L’arrestato è stato poi accompagnato presso il carcere di Teramo ove è stato posto a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila per la convalida dell’arresto e le successive procedure di estradizione verso il Regno Unito.