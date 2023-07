SEBBENE AGLI ARRESTI DOMICILIARI CONTINUAVA A SPACCIARE DROGA: TORNA IN CARCERE

Sebbene si trovasse già da tempo ristretto agli Arresti Domiciliari per reati concernenti il traffico di stupefacenti, un cinquantenne di Alba Adriatica non aveva cessato la sua fiorente attività di spaccio al dettaglio di eroina e cocaina.

I clienti continuavano infatti a recarsi quotidianamente presso l’abitazione dell’uomo per l’acquisto delle dosi e, a lungo andare, il via vai ha attirato l’attenzione dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Nella giornata di ieri 04.07.2023, nel corso di un mirato servizio di osservazione, i militari hanno quindi fermato e sottoposto a controllo un “cliente”, subito dopo che lo stesso era uscito dall’abitazione dell’indagato, trovandolo in possesso di due dosi di stupefacente appena acquistate.

È quindi scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro circa quindici grammi di Eroina e due grammi di Cocaina, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi da rivendere.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il cliente è stato invece segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacente.