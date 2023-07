TERAMANO SI UCCIDE SPARANDOSI UN COLPO DI FUCILE

Si è tolto la vita, sparandosi un colpo di fucile nella sua abitazione, un pensionato 82enne di Villa Turri. A scoprire il corpo sono stati i familiari, che hanno dato subito l’allarme, ma all’arrivo dell’ambulanza del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che prendere atto dell’avvenuta tragedia.

ATTENZIONE

Negli ultimi tempi stanno aumentando i casi di suicidio, anche nella nostra provincia. Telefono AMICO Italia, vuole ricordare a tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo e che hanno pensieri suicidari, che è SEMPRE IN LINEA E A DISPOSIZIONE.

Pensare di farla finita non è un motivo di vergogna e non ci deve fare pensare che non siamo “normali”. I pensieri suicidi sono parte delle crisi molto profonde, così come la febbre si accompagna alla polmonite. Così come è bene non fare finta di niente se abbiamo la febbre alta, allo stesso modo, se si presentano pensieri di suicidio è fondamentale non sottovalutarli né fingere di non averli.

NUMERO AIUTO 02 23272327