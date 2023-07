SCOOTER CONTRO AUTO, GRAVISSIMO UN DICIASSETTENNE PORTATO A RIANIMAZIONE A PESCARA

Gravissimo incidente per un diciassettenne anni coinvolto in un incidente stradale, con il suo scooter contro un’auto. Teatro dell’incidente la zona dei campeggi ad Alba Adriatica in via Lombardia. L’impatto è stato tremendo per il giovanissimo. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca e l’elicottero di Pescara, che hanno prestato le prime cure, poi il ragazzo è stato trasferito all’ospedale di Pescara in rianimazione. Ha un grave trauma cranico e rischia pericolo di vita. Tutte da chiarire le modalità dell’incidente: il ragazzo stava probabilmente rientrando a casa, in vista dell’imminente temporale, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Alba Adriatica, si è scontrato con l’auto. Il giovane è stato subito soccorso dai passanti, che hanno anche immediatamente chiamato il 118 con l'elisoccorso intervenuto sul posto. Le sue condizioni sono molto critiche.