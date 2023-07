TERAMO/ SI BLOCCANO LE SBARRE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA CASTAGNA, SUL POSTO LA POLIZIA

Sbarre bloccate in via Nicola Castagna, il passaggio a livello che da viale Crispi porta alla Gammarana e al Parco della Scienza. A regolare il traffico ci sta pensando la Polizia in attesa che gli operai delle ferrovie risolvano il problema. Moderazione dunque se si opera in queste ore l'attraversamento.