COPPA INTERAMNIA / DOMANI CRAZY FOR FOOTBALL

Continuano gli appuntamenti del Cinquantennale della Coppa Interamnia. Domani sera, venerdì 7 luglio, in piazza Martiri scende in campo “Crazy for football” per la partita di beneficenza con la Nazionale di calcio a 5, protagonista dell’omonimo film di Raiuno: una serata dedicata alla responsabilità sociale attraverso il calcio come motore terapeutico. La nazionale di “Crazy for football” composta da pazienti con problemi di salute mentale, affronterà una rappresentativa del territorio composta da personalità locali della politica, della stampa e dello sport. Parteciperà alla partita anche il Sindaco Gianguido D’Alberto; arbitro del match sarà invece Carlo Rodomonti. Sempre domani sera alle 21 piazza Sant’Anna ospiterà il talent “Fuori classe”, le finali del primo talent scolastico ideato dall’Associazione “Artualita”.

Sabato 8 luglio Teramo si prepara ad accogliere 2000 atleti di 160 squadre provenienti da 70 nazioni che si sfideranno nel nome dei più alti ideali e valori dello sport, dello scambio culturale, dell’inclusione sociale e della coesione territoriale. Gli appuntamenti della sera saranno con Nicoletta Dale & Her Modernist alle 21 per la serata musicale coordinata dal collettivo “Fare Musica”; con Marini & Ferrara Dj-set alle 23; con la performance di Carmine Di Giandomenico e Fidanza Jazz combo Dope Gal Magic alle 21.

Domenica si terranno le prime gare eliminatorie e la tradizionale parata inaugurale con la sfilata degli atleti che darà ufficialmente il via al programma sportivo.