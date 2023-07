BEVANDE “IN VETRO” IL SINDACO CI RIPENSA: IL DIVIETO SCATTA ALLE 19,30

In relazione all'ordinanza che vieta la vendita e l'utilizzo di bevande in vetro durante la Coppa Interamnia, il Sindaco Gianguido D'Alberto, al termine di un'attenta valutazione, anche sulla scorta delle istanze dei commercianti, ha disposto lo slittamento del divieto a partire dalle ore 19:30.

Questo, tenuto conto della natura della manifestazione e delle particolari caratteristiche con cui si è storicamente realizzata, nonché degli eventi ad essa connessi, della loro collocazione oraria e territoriale e della necessità di evitare pregiudizi economici e di carattere sociale alle attività commerciali, ai cittadini e ai turisti particolarmente numerosi in questo periodo.

(nota del Comune)