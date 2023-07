DA LUNEDÌ PROSSIMO, NOVE TRENI IN PIÙ SI FERMERANNO A MARTINSICURO

Da lunedì 10 Luglio nove nuovi treni TUA effettueranno la loro fermata a Martinsicuro. Lo rende noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis.

"Dopo l’ufficialità delle tracce da parte di RFI la TUA , di concerto con la Regione Abruzzo e dietro impulso dell’amministrazione comunale, ha inserito nel suo programma la fermata di nove treni al giorno.

Un importante risultato raggiunto grazie alla sinergia con TUA e RFI, che permetterà alla cittadina di avere più opportunità trasportistiche e turistiche.

E’ patetico, quindi, il tentativo del Pd e di Italia Viva di polemizzare sul nulla. Faccia invece il Pd il mea culpa sulle promesse da marinaio della giunta D’Alfonso che per cinque anni ha preso in giro la Comunità martinsicurese e della Val Vibrata producendo solo carta straccia senza individuare le risorse.

Le amministrazioni comunali succedutesi hanno lavorato per raggiungere il traguardo, l’unico problema era che si confrontavano con una giunta regionale inaffidabile.

La verità è una sola - ha concluso il

Sottosegretario D’Annuntiis -

se a Martinsicuro c’è la nuova stazione e si fermano i treni il merito è solo della giunta Marsilio, che ha cofinanziato la realizzazione della stazione e lavora quotidianamente per la sua valorizzazione".