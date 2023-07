E' MORTO IL DICIASETTENNE SCONTRATOSI CON UN'AUTO COL SUO SCOOTER

E' morto il diciassettenne, scontratosi con il suo scooter contro un’auto nella zona dei campeggi ad Alba Adriatica in via Lombardia. T.M:, queste le inialzi del giovanissimo, residente ad Alba Adriatica. L’elicottero giunto da Pescara, dopo le prime cure sul posto, poi l'aveva trasferito all’ospedale del capoluogo adriatico, in rianimazione, con un gravissimo trauma cranico, ma è stato purtroppo inutile. Si è spento poco dopo. Tutte da chiarire le modalità dell’incidente: il ragazzo stava probabilmente rientrando a casa, in vista dell’imminente temporale, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Alba Adriatica, si è scontrato con l’auto.