PREMIO STREGA 2023 A "COME D'ARIA" DELL'ABRUZZESE ADA D'ADAMO, SEPPE DELLA CANDIDATURA DUE GIORNI PRIMA DI MORIRE

Come D'Aria (Elliot) vince il Premio Strega 2023. Ha conquistato tutti la scrittrice e danzatrice abruzzese Ada d'Adamo, scomparsa a soli 55 anni il primo aprile scorso, appena due giorni dopo aver saputo della candidatura del potente libro d'esordio allo Strega. Stanotte è andata proprio a lei la vittoria con 185 voti. A ritirare il Premio il marito Alfredo Favi che commosso è riuscito a dire: "un premio inaspettato e meritato" e Loretta Santini, editrice della Elliot ha ringraziato "tutti quelli che hanno creduto in questo libro" rifiutato da molti editori. Commozione e applausi in un trionfo di felicità al tavolo della casa editrice dove sedeva anche Elena Stancanelli che ha candidato il memoir al premio, tutti con un fiore bianco, un lisianthus, che Ada amava tanto. E con lei stanotte vince e si commuove anche l'Abruzzo, sul gradino più alto del più prestigioso premio letterario italiano.