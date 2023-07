NON È MORTO IL 17ENNE DI ALBA, È STATO OPERATO NELLA NOTTE ED È GRAVISSIMO, UN’ERRATA COMUNICAZIONE TRA GLI OSPEDALI AVEVA GETTATO NEL DOLORE TUTTA LA CITTÀ

Anche se non è stata colpa nostra, vogliamo chiedere scusa. Primaditutto al ragazzo di diciassette anni che ieri, con il suo scooter, è rimasto coinvolto in un incidente ad Alba Adriatica. Dobbiamo chiedere scusa a lui e alla sua famiglia, perché ieri sera alle 21, abbiamo riferito che era deceduto. Dobbiamo chiedere scusa a lui, alla sua famiglia e ai nostri lettori, perché non è così. È stato operato nella notte, è gravissimo, ma sta lottando con tutte le sua forze. A causare il nostro errore, è stata un’errata comunicazione giunta dall’ospedale di Pescara, dove il ragazzo era stato trasportato in elicottero, al 118 di Teramo, competente per territorio, e da questi alla stampa. La notizia era drammatica: “il ragazzo non ce l’ha fatta”, con indicazione del'ora del decesso. Prima ancora che ne scrivessimo, ad Alba molti amici del ragazzo avevano saputo del tragico esito. Noi, l’abbiamo scritto solo dopo la conferma ufficiale. Per fortuna del ragazzo, quella conferma poggiava le basi sull’errata comunicazione dell’ospedale di Pescara. Solo qualche ora più tardi, si è avuta invece la notizia che i medici lo stavano operando e che, per quanto gravissima, la situazione lasciava ancora spazio alla speranza. Le prossime ore saranno decisive. Rinnovando le nostre scuse, ci uniamo a quella speranza.