SCOPRI CASTELLI: PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

Dalle ore 11.00 di giovedì 6 luglio 2023 è disponibile, presso la Corte interna della Biblioteca regionale “Melchiorre Dèlfico” di Teramo, la 1a Mostra fotografica “Scopri Castelli”, che raffigura i punti di vista più belli sul comune simbolo della ceramica.

In seguito all’omonimo concorso fotografico tenutosi nei mesi scorsi, i tre vincitori scelti dalla Giuria sono risultati Fabrizio Bonatti con “I colori del Maestro”, Angelo Di Carlo con “La nascita del tempo” e Fabrizio Sulli con “Nevaio nel fosso della Rava”. I premi sono stati intitolati alla memoria del prof. Adelmo Marino-Pace, già docente di Storia moderna del Dipartimento di Scienze Politiche, scomparso lo scorso 5 gennaio 2023. Il prof. Marino-Pace ha da sempre incentrato la sua attività scientifica e culturale nella valorizzazione della storia dell'Abruzzo e della città di Teramo. È stato uno dei fondatori, nel 1969, dell'allora Centro Abruzzese di Ricerche Storiche, di cui è stato Direttore e negli anni ha attivamente partecipato alla promozione del territorio impegnandosi attivamente anche nell'Università della terza età e in molteplici iniziative culturali cittadine. Le targhe ai vincitori sono state consegnate dalla sig.ra Fedora De Ascaniis, vedova del prof. Marino-Pace.

Sono stati, inoltre, selezionati altri 17 scatti raffiguranti le meraviglie artistiche, monumentali e naturalistiche del comune castellano, che resteranno esposti pubblicamente fino a venerdì 21 luglio p.v., e saranno fruibili dai visitatori e curiosi durante gli orari di apertura della Biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:00, martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30.

Di seguito gli autori e i titoli delle 20 fotografie scelte dalla Giuria:

• Fabrizio Bonatti - I colori del Maestro

• Davide Candeloro - Laboratorio Storico

• Paolo Cantagallo - Scesa del borgo

• Antonio Castagna - Scultura D'Arte

• Antonio Castagna - Vista Panoramica

• Gian Mario Celli – Abbandono

• Gian Mario Celli - Fiumana per il Futuro

• Angelo Di Carlo - Antiche Tecniche

• Angelo Di Carlo - La nascita del tempo

• Attilio Di Daniele - Castello e Camicia

• Massimo Di Dionisio - Tempo da lupi al Fondo della Salsa

• Francesca Di Gabriele - Panorama Notturno

• Francesca Di Gabriele - Via Carlo Antonio Grue

• Rita Pasqualini - Passione & ricordi

• Ilaria Riccioni – 1874

• Alessandro Speca - L'Anima del Bambino

• Antonio Stroveglia - Osservazioni

• Fabrizio Sulli - Nevaio del fosso della Rava

• Fabrizio Sulli - Ponte sulla Rava

Emanuela Zippilli - Il gioiello del Gran Sasso

Per Giammario Cauti, Presidente del Rotary Club Teramo <<Il progetto, promosso dal Rotary Club Teramo, oltre a regalare a cittadini e curiosi uno sguardo diverso e ancor più nobile sulle meraviglie della provincia di Teramo, ha l’obiettivo di promuovere il nostro territorio, partendo da un baluardo della cultura artistica e artigianale quale il comune di Castelli.>>

Un ringraziamento va a tutti i fondamentali partner di questa iniziativa quali ovviamente il Comune di Castelli ed il suo Sindaco Rinaldo Seca, l’Università degli Studi di Teramo con il Magnifico Rettore Dino Mastrocola e Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione Christian Corsi, la CCIAA Gran Sasso nella figura della Presidente Antonella Ballone, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nella persona del Presidente Tommaso Navarra e dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano con il Presidente Fabiano Aretusi.

Un ringraziamento particolare va ai componenti della Giuria che ha selezionato le opere Rinaldo Seca, Tommaso Navarra, Antonella Ballone, Gabriele D’Autilia - Professore di Fotografia e Cinema e Media e culture visuali presso UniTE, Luciano Adriani - fotografo professionista e a Dimitri Bosi - Responsabile della Biblioteca regionale “Melchiorre Dèlfico”, quest’ultimo per aver concesso la magnifica e suggestiva corte interna della stessa Biblioteca al fine di donare ancora più luce a questi magnifici scatti.