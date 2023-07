TUTTA TORTORETO PREGA PER DON VINCENZO, RICOVERATO PER UN ICTUS

Momenti di apprensione per i fedeli di Tortoreto: don Vincenzo Di Egidio, il parroco di San Nicola, è ricoverato in ospedale per un ictus. Le sue condizioni vengono definite “serie” dai medici che lo stanno curando. Amatissimo a Tortoreto, don Vincenzo era arrivato nella cittadina rivierasca nel 2018, proveniente dal Sacro Cuore di Teramo. Don Vincenzo è stato ordinato sacerdote trentuno anni fa, e da allora ha sempre seguito le comunità parrocchiali, lasciando ovunque un ricordo di fede e di grandissima umanità. In questi anni a Tortoreto si è prodigato anche nella cura delle chiese e del patrimonio artistico religioso.