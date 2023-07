OPERAZIONE “ILLEGAL COSMETICS”. SEQUESTRO DI OLTRE 50.000 PRODOTTI COSMETICI VIETATI. SEI PERSONE NEI GUAI

Il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Teramo ha sottoposto a sequestro oltre 10.000 cosmetici contenenti

una sostanza dichiarata nociva per la salute, detenuti all’interno di varie attività commerciali della provincia

teramana per la vendita ai consumatori finali.

Nello specifico, i militari della Sezione Mobile del citato Nucleo, nel corso di mirate attività investigative nel

settore del contrasto all’importazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici contraffatti e/o

pericolosi, a seguito di specifiche attività delegate dalla Procura della Repubblica di Teramo, rinvenivano in

esercizi commerciali teramani oltre diecimila confezioni di cosmetici, tra cui deodoranti, bagnoschiuma,

shampoo, profumi vari, salviette umidificate, etc., tutti contenenti il “butylphenyl methylpropional”, un

composto chimico comunemente usato come fragranza sintetica nei preparati cosmetici; detta sostanza, più

comunemente conosciuta come “LILIAL”, è vietata con regolamento UE 2021/1902, a far data dal 1° marzo

2022, poiché rientrante nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche, essendo dannosa per la fertilità.

Dall’analisi della documentazione fiscale/contabile acquisita nel corso delle indagini, veniva ricostruita la filiera

di vendita e venivano individuati i “distributori” di dette imprese commerciali, dislocati in varie province

italiane.

L’operazione di servizio denominata “illegal cosmetics” si concludeva, pertanto, con il sequestro a livello

nazionale di oltre 50.000 cosmetici contenenti il menzionato ingrediente illegale “lilial” e con la denuncia alla

locale Autorità Giudiziaria di n. 6 soggetti di origine cinese, titolari e/o rappresentanti legali delle imprese

commerciali interessate, per aver detenuto e posto in vendita cosmetici dannosi per la salute.

Si precisa che le ipotesi investigative delineate in precedenza sono state formulate nel rispetto del principio della

presunzione d’innocenza delle persone sottoposte ad indagini e che la responsabilità degli indagati dovrà essere

definitivamente accertata nel corso del procedimento e solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.