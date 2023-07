ASSALTO AD UN PORTAVALORI SULL'A14, AUTO IN FAMME, BANDITI IN FUGA, TRAFFICO BLOCCATO PER ORE

Far west sull'A14, questa mattina, quando, tra Pescara Nord e Pescara Ovest, è stato assaltato un furgone portavalori.Per oltre sei ore è andata in affanno tutta la viabilità dell'area metropolitana Pescara-Chieti a causa della chiusura dell'autostrada A14, dovuta proprio all'assalto al furgone

portavalori. Tutto era stato pianificato nel dettaglio, il portavalori è stato bloccato con auto di traverso, date alle fiamme, ma il colpo non è riuscito a causa dell'intervento della Polizia autostradale. La banda dei rapinatori è in fuga. Il traffico è andato in tilt fino alle 14 sulla strada statale 16, sulla tangenziale che collega Montesilvano a Francavilla al Mare e sull'asse attrezzato Chieti-Pescara, in direzione Chieti. Ripercussioni anche nei centri urbani e sulla viabilità ordinaria, da Silvi a Città Sant'Angelo, da Pescara a Francavilla al Mare. Solo alle 14, come detto, l'A14 è stata riaperta, sono in via di smaltimento le code che si erano registrate e al momento vengono segnalati rallentamenti e code a tratti. A breve, conclusi gli accertamenti e una volta ripristinato il manto stradale, dovrebbe essere riaperta anche la carreggiata Nord.