POLIZIA / CONTROLLI SULLA COSTA, DENUNCIATI UBRIACHI E DROGATI ALLA GUIDA, MULTE ANCHE PER GUIDA SENZA CINTURE O PER L’USO DEL CELLULARE

Fine settimana all’insegna della sicurezza sulla costa e in città. Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dal Questore di Teramo, sono stati intensificati i controlli nei Comuni di Giulianova e Teramo, anche con l’impiego della “Volante Mare”, delle pattuglie in moto, del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e della Polizia Stradale di Giulianova.Nel corso di uno specifico servizio svolto in ambito del Comune di Giulianova personale dell’U.P.G.S.P., della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, sono state controllate 225 persone e 137 veicoli, contestando molteplici infrazioni al codice della strada per violazione alle norme di comportamento (mancato uso delle cinture di sicurezza, guida senza patente, guida senza patente al seguito, uso del cellulare alla guida), con conseguenti fermi amministrativi.Sono stati, altresì, effettuati diversi sequestri amministrativi per mancata copertura assicurativa obbligatoria del veicolo e contestate, inoltre, due violazioni dell’art. 187 del codice della strada (guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente) e due dell’art. 75 della Legge n. 309/1990 (detenzione di stupefacenti per uso personale).In prossimità delle vacanze estive sono stati effettuati, inoltre, specifici servizi di controllo del territorio sulla fascia costiera finalizzati a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.Nel capoluogo, in vista dell’evento internazionale che coinvolgerà la città, sono stati rinforzati i controlli del territorio, specialmente nel parco fluviale e nelle altre aree pedonali, anche mediante l’impiego di pattuglie in moto.Un cittadino straniero è stato inoltre denunciato per violazione dell’art.4 l.110/75 (porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere).P