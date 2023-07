A TORTORETO ARRIVANO GLI HOTEL DELLE API

Le api e gli insetti impollinatori sono in pericolo. Complici la crisi climatica, la siccità, le ondate di calore, gli eventi estremi e l’utilizzo dei pesticidi in agricoltura, la loro esistenza è messa fortemente in discussione e con lei la vita sul Pianeta. Molti apicoltori lo scorso anno si sono dovuti spostare in aree montane, portando razioni di soccorso e acqua negli alveari già nei primi giorni di agosto. Ciò nonostante, molte delle api non hanno superato l’estate. Il mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi, però, è garantito proprio dalle api e dagli insetti impollinatori. Per questo, Legambiente con la campagna Save the queen anche per la giornata mondiale delle api del 2023 ha deciso di fare la propria parte. Grazie alla collaborazione con l’azienda Beeing e ai fondi raccolti, sono stati installati oltre 100 Bee hotel in tutta Italia. Da Nord a Sud, i circoli dell’associazione del cigno verde si sono attivati per favorire la nidificazione delle api solitarie in 108 piccoli rifugi di biodiversità, posizionando i Bee hotel in luoghi strategici e dal forte valore simbolico - come aree periferiche o parchi urbani - in cui favorire il ripopolamento delle api e degli impollinatori, coinvolgendo anche le amministrazioni locali.

All’iniziativa ha partecipato anche il Comune di Tortoreto,installando numerosi Bee hotel presso Piazza Galvaligi,in collaborazione con Legambiente Costa Teramana, nel corso di una cerimonia tenutasi venerdì 7 Luglio, cui hanno partecipato molti bambini..

I Bee hotel forniti dal partner tecnico Beeing sono piccole installazioni di 12 cm di profondità, lunghezza ideale per assicurare il successo riproduttivo delle api solitarie e difenderle dagli agenti atmosferici e parassiti. Sono costruiti completamente in materiale di origine naturale, solitamente in legno o bambù e grazie alla loro struttura offrono spazio e incoraggiano diverse specie di impollinatori a prendere residenza al suo interno.

Tra le azioni che possiamo intraprendere per aiutare gli impollinatori c’è anche la creazione di aree naturali che possano fungere da siti di nidificazione, luoghi in cui possano trovare abbondanti fonti di cibo, riprodursi e rifugiarsi. Implementare la nostra campagna Save the queen con l’installazione di ripari artificiali di cui sono un esempio i Bee hotel va in questa direzione – ha dichiarato Donatella Pavone Presidente di Legambiente Costa Teramana - L’installazione del Bee Hotel a Tortoreto e la numerosa partecipazione all’evento, oltre a rappresentare un importante occasione di orgoglio e collaborazione con il comune stesso, dimostra quanto la sensibilità sia cresciuta negli ultimi anni e dà prova del fatto che concretamente ciascuno, dalle amministrazioni ai singoli cittadini, possono fare la propria parte.

Oltre a decine di migliaia di turisti, Tortoreto potrà ora ospitare anche api ed insetti impollinatori nel suo Bee Hotel – ha dichiarato ironicamente l’Assessore al Turismo ed alle Politiche Giovanili Giorgio Ripani – Siamo onorati di collaborare con Legambiente anche in questo ambito, si tratta di un percorso cui teniamo molto anche dal punto di vista turistico, che ci permetterà di ottenere un migliore risultato nella certificazione della Guida Blu realizzata con il Touring Club.Il Comune di Tortoreto, infatti, ha visto aumentare il numero di vele a 3 nella recente Guida Blu, a dimostrazione di un percorso di crescita ambientale e turistica.

Essere partner di Legambiente, anche in questa pregevole iniziativa, rappresenta un’ulteriore conferma del lavoro che l’Amministrazione, gli Uffici Comunali ed i cittadini svolgono per rendere Tortoreto un Comune “green” e rispettoso dell’ambiente e dell’ecosistema – ha dichiarato il Consigliere con delega all’Ambiente Maurizio Branciaroli– Il Bee Hotel costituisce una iniziativa simbolica che ben si sposa con le certificazioni ambientali che possiamo vantare, aiutandoci nella divulgazione di importanti tematiche legate al rispetto della natura.