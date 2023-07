EVENTI / L’AMERICA CELEBRA CARMINE DI GIANDOMENICO, ESCE IN UN COFANETTO L’OPERA OMNIA DI BATMAN: THE KNIGHT



Carmine Di Giandomenico (Teramo 1973) sono decenni che lavora ai vertici del fumetto mondiale, che dalla dura provincia italiana ha portato il suo inconfondibiletratto sulle tavole dei maggiori editori italiani e internazionali, come accadrà il prossimo 25 luglio per l'editore americano DC Comics di Burbank, California, casa fondata nel 1934 da Malcolm Wheeler-Nicholson(1890-1965), pioniere dell'editoria del fumetto.



La DC Comics, tra i tanti personaggi che ha portato alle stampe, vanta Superman – 1938, testi di Jerry Siegel (1914-1996) e disegni di Joe Shuster (1914-1992) – e Batman – 1939, testi di Bill Finger (1914-1974) e disegni di Bob Kane (1915-1998).



Ed è proprio da Batman che ripartì la DC Comics (oggi del gruppo Warner Bros.Discovery) quando all'inizio di questa decade affidò la serie completa di Batman: The Knight (10 volumi raccolti dal 25 luglio in un unico cofanetto) ai testi di Chip Zdarsky(Edmonton 1975) e ai disegni di Carmine Di Giandomenico, perché graficamente questa opera nasce proprio a Teramo, in Viale Bovio, nella casa-studio del grande artista teramano, ispirato dal film Batman Begins, pellicola del 2005 diretta da Christopher Nolan.



Batman: The Knight racconta e mostra le origini del supereroe, del "pipistrello" di Gotham City, al quale tutti da ragazzini – ma anche da adulti – abbiamo invidiato sicuramente la sua incredibile automobile e il suo agile muoversi nella notte profonda dell'animo umano. La DC Comics, alla pubblicazione del primo numero, 18 gennaio 2022 in U.S.A., dichiarò che questa firmata a quattro mani da Zdarsky e Di Giandomenico sarebbe stata la versione definitiva della serie dedicata alle origini del supereroe. Difatti più volte in precedenza si era tentato di raccontare gli anni di formazione di Bruce Wayne, di quando, dopo l'assassinio dei suoi genitori, fu costretto, ancora adolescente, a lasciare Gotham, dove ritornerà, dopo un lungo addestramento, maturato "pipistrello".



Chip Zdarsky è anche sceneggiatore della serie di Daredevil per la Marvel Comics, mentre Carmine Di Giandomenico per la DC Comics aveva già lavorato dal 2016 al 2018 per il rilancio di Flash.



Lavorato: ecco, in una intervista concessami il 3 marzo 2022, il fumettistateramano fece una interessante affermazione a proposito del lavoro dell'artista, provocata dalla prima domanda: “Più che quello dell’artista, è un lavoro quello del creativo. Perché, a mio avviso, quello dell’artista non è un vero e proprio lavoro in quanto non deve rispondere al mercato e ai suoi ritmi produttivi: l’artista credo si preoccupi principalmente di portare a compimento la propria ricerca. Il creativo invece deve inserire la propria ricerca all’interno del sistema produttivo, che ha delle scadenze e un mercato cui rispondere. Mi spiego meglio. Con questo non voglio affatto sminuire la figura del creativo, cui faccio parte, anzi; e nemmeno semplificare quella dell’artista. Il creativo, come lo voglio intendere io, ha una qualità in più del solo artista per l’arte. Cioè il creativo sa muoversi in spazi assai più stretti di quelli di cui dispone l’artista, che opera sempre in una comfort zone che il creativo non può permettersi in alcun modo.”



Carmine Di Giandomenico è, allora, un grande artista e un grandissimo lavoratore; e oggi, alle ore 21,possiamo vederlo all’opera in Piazza Sant’Anna a Teramo nella performance Grafie Sonore, insieme al Fidanza Jazz Combo, Coppa Intermania 2023.



