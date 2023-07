MOVIDA CONTROLLATA / DENUNCIATI UBRIACHI ALLA GUIDA E PREGIUDICATI NELLE DISCOTECHE

Anche in questo fine settimana lo sforzo operativo dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica per garantire legalità e sicurezza sul lungomare teramano è stato massimo. È stato infatti organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio volto a reprimere tutti quei fenomeni criminali connessi alla “movida” estiva.

Durante le attività, che hanno visto l’impiego simultaneo sul litorale di numerose pattuglie, sono stati effettuati numerosi controlli alla circolazione stradale, anche con l’ausilio delle strumentazioni tecniche per verificare il tasso alcolemico degli automobilisti.

A Tortoreto un giovane automobilista è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. Per lui, oltre al deferimento, è scattato il ritiro della patente ed il sequestro dell’auto.

Ad Alba Adriatica, proprio davanti ad un noto locale della movida, è stato fermato un pregiudicato di Teramo che, sebbene sottoposto a provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dal comune costiero, aveva deciso di trascorrere li la serata. Anche per lui è scattato il deferimento all’A.G..

A Martinsicuro, a bordo di un veicolo, sono stati identificati due pregiudicati. Il primo, sebbene provo di patente in quanto sorvegliato speciale, si era comunque posto alla guida dell’auto. Il passeggero è stato invece trovato in possesso di un coltello a serramanico. Anche questi ultimi sono stati quindi denunciati