TORTORETO SU SKY, PROTAGONISTA DI “UNA GITA FUORIPORTA”

In prima visione su Sky, martedì 11 luglio, un imperdibile episodio di “Una gita fuoriporta”, la serie tv original dedicata all’esplorazione di localitàe borghi del nostro Bel Paese.

Giunta alla stagione 5, “Una gita fuoriporta” vuole farsi portavoce di tutte quelle destinazioni turistiche dallo straordinario fascino, fornendo spunti e consigli per creare un’indimenticabile esperienza di viaggio.

In provincia di Teramo, tra l’intenso blu del mare e le verdeggianti alture che scendono dolcemente verso il litorale, andremo alla scoperta della doppia anima di Tortoreto: dall’antico borgo medievale di Tortoreto Alto alla più moderna Tortoreto Lido.

Un itinerario attraverso la storia, l’arte e la bellezza, per conoscere tradizioni, curiosità ed eccellenze di ciascun luogo, David Romano – conduttore e giornalista del programma tv – racconterà gli aspetti più autentici di questo comune abruzzese.

In un dedalo di vie, piazze e vicoli ci addentreremo sempre di più nella storia di Tortoreto Alto, con i suoi monumenti storici, le chiese e antiche rievocazioni come il Palio del Barone.

Ci sposteremo poi a Tortoreto Lido, dove ci immergeremo nell’atmosfera vacanziera del lungomare Sirena con le varie attività e attrazioni presenti.

Non mancherà un momento di puro gusto con l’assaggio della famosa “Chitarrina alla Tortoretana” e le eccellenze locali.

Hanno partecipato all’episodio: Domenico Piccioni Sindaco di Tortoreto; Giorgio Ripani Ass. al Turismo; Giuseppe VagnozziAss. Albergatori Tortoreto;i figuranti del Palio del Barone; Carlo Dezi Pres. Ass. BelneaTor.

Il commento di David Romano a fine produzione, ndr:

“Tortoreto ci ha sorpresi con la sua affascinante storia intrinseca e per lo scenario naturale circostante, un luogo che ci ha fatto innamorare anche di quel buon vivere quotidiano, accogliente per sua stessa definizione.”

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 11 luglio, ore 22.30 circa, su tutte le piattaforme unendo il mondo della TV lineare e on demand a quello digitale:

Sky canale 222, in HD in live streaming in chiaro su bfcvideo.com e sul canale 259 del digitale terrestre in HbbTV.

L’episodio è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Tortoreto.

Tortoreto ci aspetta… Siete pronti a partire per Una gita fuoriporta?!