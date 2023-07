RISSA TRA MIGRANTI IN UN CAS, C'E' UN FERITO

Rissa tra migranti nella serata di ieri in un Cas del teramano: intorno alle 23 di ieri i carabinieri della stazione di Mosciano Sant'Angelo sono intervenuti per sedare una rissa all'interno della struttura ricettiva del luogo ubicata in contrada Colle Cacio, e adibita a Centro di assistenza straordinaria, dove un cittadino del Bangladesh, di 30 anni, è stato aggredito, per motivi in corso di accertamento, da tre cittadini egiziani, ospiti dello stesso centro.

Un egiziano ha colpito il cittadino del Bangladesh al collo e

all'addome con un corpo contundente, per poi darsi alla fuga per

vie limitrofe. La vittima dell'aggressione è stata trasportata

dal personale del 118 all'ospedale di Teramo, dove i sanitari

hanno diagnosticato lesioni, giudicate guaribili in sei giorni.

Le ricerche dell'egiziano sono tuttora in corso. Per tutti i

coinvolti nella rissa, sarà richiesta alla Prefettura la misura

dell'allontanamento dal centro di accoglienza.