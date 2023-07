CONTINUA L'ABBATTIMENTO DEI PLATANI IN VIALE BOVIO

Altri sette platani pericolosi sono stati abbattuti oggi in viale Bovio per la messa in sicurezza della zona. L'operazione, coordinata dal vigile ecologico Vincenzo Calvarese, prosegue come nel programma del comune dopo che era stata avviata già lo scorso anno. Saranno sostituiti con altri alberi più giovani e soprattutto sicuri per l'incolumità dei cittadini e delle auto.