AGGIORNAMENTO ORE 16: DUE ALPINISTI RIMANGONO INTRAPPOLATI IN PARETE: UNO E' MORTO

E' in corso un soccorso nei pressi del Franchetti, zona Valmontone sul Gran Sasso, sulla via Mirka, di due alpinisti rimasti bloccati in parete, uno dei quali sarebbe caduto anche se non sembrava, in un primo momento in gravi condizioni. Al momento del recupero si è appreso, purtroppo che uno dei due era deceduto. Il compagno di cordata invece sta bene ed è già stato recuperato dall'elisoccorso. A dare l'allarme un paio di giorni fa uno dei due alpinisti terrorizzato dall'altezza e per questo ha chiamato i soccorsi ora sul posto: il soccorso alpino, l'elisoccorso del 118. Si attende il magistrato per il recupero del corpo e per l'identificazione. Le operazioni sono complesse al momento.