VIDEO/ ARRIVA IL PRIMO DOCUFILM SULLA RISERVA NATURALE DEL BORSACCHIO

La Riserva Naturale Del Borsacchio . La perla dimenticata d' Abruzzo . Parola ai Volontari. Una riserva nata nel 2005 dopo vent'anni di lotte per impedire che uno dei rari tratti non cementificati della costa venisse distrutto dal cemento. Da allora volontari curano l'area, senza fondi, senza contributi, lavorando ogni giorno per salvare le dune, i fratini e tutte le specie protette di flora e fauna. Un tesoro che aspetta di essere scoperto, amato e rispettato. Da 18 anni si attende una gestione, dei fondi e generare "l'efetto riserva" , ovvero tutelare e incrementare la biodiversità e creare una economia sostenibile per chi la vive.

Volontari Centro Educazione Ambientale - Guide del Borsacchio: WWF Teramo, Wwf Abruzzo, Salvafratino Abruzzo, Istituto Abruzzese per le Aree Protette - IAAP, Città di Roseto degli Abruzzi, Regione Abruzzo, Provincia Di Teramo, Visitroseto.

