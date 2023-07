FOTO-VIDEO/ IL MONDO DEI GIOVANI HA DATO L'AVVIO ALLA SFILATA DELLA COPPA INTERAMNIA

L'attesa per la grande sfilata inizia già a risuonare lungo le strade della città, in particolare quella davanti al Santuario della Madonna delle Grazie, dove tutte le squadre che gareggeranno in campo per il resto della settimana sono radunate in attesa del taglio del nastro. Colori, bandiere e cori sono in trepidazione.

Colori bandiere e cori provenienti da ogni parte del mondo sono in trepidazione per attraversare le Porte di Interamnia Urbs e calcare i sampietrini del corso fino a Piazza Martiri.

E.D.G.