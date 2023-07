COMUNE DI TERAMO, IL RENDICONTO "INCRIMINATO" FINALMENTE APPRODA IN CONSIGLIO

Confermato per venerdì 14 luglio, alle ore 09, il Consiglio Comunale in seduta pubblica (con seconda convocazione fissata per il 17 luglio alle ore 10), per la trattazione dei seguenti argomenti:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022 - ART. 227 DEL TUEL E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022 (ART. 151 COMMA 6 ED ART. 231 COMMA 1 DEL TUEL - ART. 11 COMMA 6 D.LGS. 118/2011); VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 228 DEL 22/06/2023 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000; M.S. / COMUNE DI TERAMO - ESECUZIONE SENTENZA N. 711/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO – RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO; C.R. / COMUNE DI TERAMO - ESECUZIONE SENTENZA N. 141/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO.

La seduta si svolgerà in presenza ed aperta al pubblico e sarà trasmessa trasmessa via streaming: https://teramo.consiglicloud.it/home.