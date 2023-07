ROSETO, OCCHIO AI SEMAFORI "LAMPEGGIANTI"

Il Comune di Roseto degli Abruzzi informa che, a partire da oggi, tutti gli impianti semaforici comunali, fatta eccezione per quello di Santa Petronilla, saranno messi nella funzione "a lampeggio" per svolgere una serie di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non più procrastinabili che consentiranno, nei prossimi giorni, di ripristinare la perfetta funzionalità di ogni unità semaforica e di programmarne una graduale riaccensione. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle lampade saranno svolti, a partire dal domani, dal tecnico comunale, mentre quelli di manutenzione straordinaria sugli impianti più ammalorati saranno svolti da una ditta esterna specializzata.

Il Comando della Polizia Municipale di Roseto degli Abruzzi ricorda che l'art. 41 comma 17 del Codice della Strada prevede che "in presenza di luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1 lettera i, i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza", pertanto per tutti gli utenti della strada valgono le regole auree del diminuire la velocità, arrivare con cautela, controllare il traffico delle strade che confluiscono, e dare la precedenza a destra salvo che insista segnaletica verticale che dispone precedenza diversa.

"Si tratta di interventi urgenti e non più procrastinabili resisi necessari dopo una serie di guasti che hanno colpito diversi impianti semaforici sul territorio che impongono una immediata attività di manutenzione che, ne siamo certi, riconsegnerà alla città impianti pienamente funzionanti e non più soggetti a improvvise rotture" dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e il Vice-Sindaco e Assessore con delega alle manutenzioni Angelo Marcone a nome dell'Amministrazione comunale.