CORSO DE’ MICHETTI SENZA LUCE: I TOPI HANNO ROSICCHIATO I CAVI

Sono stati i topi, a lasciare senza luce Corso de’ Michetti. I topi che hanno rosicchiato i cavi dell’Enel Sole, interrompendo il circuito. A scoprirlo sono stati o tecnici della stessa Enel Sole, indagando sul black out che da giorni condanna il Corso ad un buio assoluto. L’assessore Mimmo Sbraccia, per capire i motivi del black out, aveva chiesto l’intervento su tute le compagnie che gestiscono le forniture di energia elettrica, ma una volta scoperta la causa, è stata l’Enel Sole a dover provvedere.

Di pari passo si sta lavorando ad una canpagna di derattizzazione.