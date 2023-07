MENTRE BALLA IN PIAZZA CON FARGETTA, GLI SVUOTANO CASA

Mentre balla in piazza al concerto di Fargetta, gli svuotano la casa. È successo a Giulianova, ad un residente in pieno centro, che aveva deciso di partecipare alla serata organizzata, a Mosciano, per la festa del moto club "Rosso italiano", che prevedeva appunto l’esibizione del noto deejay. Tornato a casa, in via Como, traversa di viale Orsini, però ha scoperto che durante la sua assenza l’abitazione era stata visitata dai ladri. Bottino: oro, gioielli, orologi di valore, denaro, in tutto un valore di quasi 20mila euro. Per entrare, avrebbero usato le chiavi di casa, prese dall’auto parcheggiata a Mosciano. Il che fa pensare che i ladri abbiano seguito l’uomo, per agire proprio non appena si fosse allontanato dall’auto. Indagini in corso.