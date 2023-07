I SOCIALISTI: UN CAMPUS SCOLASTICO E UN PARCO GIOCHI AL VECCHIO STADIO

Senza creare STRUMENTALIZZAZIONI politiche, poiché l'attuale coalizione che amministra Teramo, di cui siamo stati anche artefici, CI VA BENE (ad eccezione di alcune

Deleghe che secondo noi andrebbero riviste), manteniamo la nostra autonomia di giudizio.

La destinazione del vecchio stadio, fonte di interessi economici durante le passate Amministrazioni, oggi torna di nuovo alla ribalta.

Già diversi anni fa il nostro compagno, nonché componente del nostro Direttorio, prof. Sossio D' Errico, emerito Preside della scuola San Giuseppe, animò le discussioni in merito, proponendo l'allargamento della scuola San Giuseppe proprio nello stadio e la creazione di un Campus Scolastico, finanziato in parte dal Ministero della Pubblica Istruzione e in parte da quote degli utenti, che avrebbe dato lustro al centro storico, creato un discreto indotto economico, venuto incontro alle esigenze di tanti cittadini-genitori e l'introito di considerevoli cifre da parte del Comune.

Noi rimaniamo fermi a quanto dettato dal ns. compagno Sossio, senza divagazioni sul tema come purtroppo amano fare in molti per personalismi esagerati, e aggiungendo che forse metà del vecchio stadio potrebbe essere destinato a parco-giochi per anziani (attenzione : diciamo parco- giochi; si veda quelli realizzati a Madrid dal compagno Pedro Sanchez, e NON semplice spazio per anziani), considerando che la nostra popolazione diventerà sempre più vecchia e quindi bisogna guardare sempre più alla qualità della vita !

Partito Socialista