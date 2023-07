LUTTO NELLA CHIESA, E' MORTO DON EZIO MASCELLA, EX CAPPELLANO DELLA FIORENTINA CALCIO, DI ALBA ADRIATICA E DI CANZANO

L’intera comunità piange la scomparsa di don Ezio Mascella, per 20 anni è stato il parroco dell’Immacolata ad Alba Adriatica.

Aveva 85 anni e in passato era stato anche cappellano della Fiorentina calcio, come cappellano durante il suo periodo di permanenza in Toscana, dal 1964 al 1995 e della comunità di Canzano, zio del Sindaco di Maria Marsilii. Era amico personale di Giancarlo Antonioni. Poi il ritorno in Abruzzo, ad Alba Adriatica con la costituzione della parrocchia dell’Immacolata e il percorso di costruzione della chiesa. I funerali si terranno mercoledì 12 giugno, alle ore 17, a Canzano nel Santuario Madonna dell’Alno.