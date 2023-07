L'ATER RICONSEGNA AI COMUNI APPARTAMENTI DA ASSEGNARE

Sono numerose, le unità immobiliari che l’Ater di Teramo sta rimettendo nelle disponibilità delle amministrazioni comunali del Teramano, perché poi possano provvedere alla loro nuova assegnazione alle famiglie che, in questo momento, si trovino ad affrontare una condizione di disagio abitativo.

Di concerto con le amministrazioni comunali e con gli assessorati di riferimento, infatti, il Presidentedell’Ater di Teramo, Maria Ceci, anche all’esito di accurati sopralluoghi, che hanno evidenziato le condizioni di idoneità degli stessi alloggi, ha avviato l’iter che consentirà ad una trentina di famiglie di poter avere al più presto una casa nella quale vivere.

«Quello del turn.over tra gli assegnatari, è un impegno che seguiamo con la massima attenzione - spiega lo stesso presidente Maria Ceci - perché ogni immobile rilasciato dal precedente assegnatario è, di fatto, una possibile risposta immediata ad un bisogno manifestato da chi vive una condizione di difficoltà, per questo accelerare la riconsegna alle amministrazioni è una delle nostre priorità»

Gli immobili che stanno tornando nelle disponibilità delle varie amministrazioni comunali sono:

COMUNE DI ATRI

Via A. Pacini, 13/b, Ed. 515 - Piano : 1 - Int. 02. mq. 45.78.

COMUNE DI CASTILENTI

Via S. Michele, I - Ed. 536 - Piano: 1 - Int. 02. mq. 91.16.

COMUNE DI GIULIANOVA

Via Brodolini n. 5 . Ed. 463 Sc. A Int. 02, mq 80,32

COMUNE DI ROSETO

1) Viale Europa n. 44, Ed. 529 sc. B Int. 02, mq 94,65

2) Viale America n. 42, Ed. 614 sc. A Int. 07 di mq 70,00

COMUNE DI TERAMO

1) Via delle Fornaci Villa Ripa, Ed. 567 Sc. D Int, 02 mq 94,47;

2) Via Borgognoni n, 43 F.ne Villa Vomano, Ed 596 Sc, Int, 04 mq 71,48;

3) Via Borgognoni n, 43 F.ne Villa Vomano, Ed. 596, sc. A int. 10 MQ 71,48;

4) Via Borgognoni n, 43 F.ne Villa Vomano, Ed. 596 Sc. B Int. 02, MQ 71,48;

5) F,ne Frondarola, Ed, 597 Sc. C Int. 02, MQ 71,48;

6) F.ne Frondarola, Ed. 597 Sc. D Int. 06, MQ, 71,48;

7) Via M, Mazza n. 8 Putignano, Ed 61 1 Sc. B Int, 03, MQ 70,00;

8) Via M. Mazza n. 14 Putignano Ed. 612 Sc. A Int. 07, MQ 45,00;

9) Via M. Mazza n. 16 Putignano, Ed. 613 Sc, C Int. 03, MQ. 45,00;

10) Via M. Mazza n. 16 Putignano Ed. 613 Sc. C Int. 05, MQ. 45,00.

Tutti gli immobili sono in discrete condizioni d’uso, sarà però compito dei nuovi assegnatari provvedere,

qualora si rendessero necessari, ai lavori di piccola manutenzione.

Di pari passo, l’Ater ha anche avviato l'attività finalizzata alla sistemazione di altri alloggi, che all'esito del sopralluogo sono risultati non in perfette condizioni, e per questo non tali da essere rimessi nell'immediata disponibilità. Una volta ultimati i necessari lavori, gli stessi immobili saranno immediatamente resi disponibili per la riassegnazione.