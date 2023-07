ATRI/ BAGNO DI FOLLA PER MASSIMO CACCIARI PER "INCONTRI D'AUTORE"

Bagno di folla per il professore Massimo Cacciari in piazza Duomo ad Atri alla prima serata della Rassegna Letteraria Nazionale “Incontri d’Autore” che ha visto una grande partecipazione di pubblico attento nell’ascoltare il filosofo veneziano, L’autore delle pubblicazioni “Il lavoro dello Spirito” e “Paradiso e Naufragio” si è soffermato sui temi del lavoro, della società, dei cambiamenti epocali che hanno investito l’intero pianeta con ripercussioni economiche e la crescente diseguaglianza tra le classi sociali. Tra il pubblico anche ospiti d’eccezione, come il Prefetto di Teramo Dottor Fabrizio Stelo accolto dal sindaco della città Ducale Piergiorgio Ferretti, la vice presidente della Fondazione Tercas Martina Di Musciano e molti studenti universitari e rappresentanti delRotaract abruzzese accorsi numerosi alla serata. La rassegna prosegue sabato 15 luglio alle 21 in piazza Duomo con il libro dedicato a Luciano Rispoli, dal titolo “Ma che belle parole” scritto da Mariano Sabatini.