COPPA INTERAMNIA / TRA PARTITE E CULTURA, STASERA C’È BRACHETTI

Le gare eliminatorie della 50^ edizione della Coppa Interamnia procedono a ritmo serrato così come continuano gli eventi collaterali della manifestazione internazionale. Nella sede in largo Scarselli sarà in esposizione fino alla giornata di sabato, conclusiva dell’evento, la mostra fotografica a cura del teramano Maurizio Sebastiano, da sempre legato alla Coppa. Sulle pareti della sede spiccano immagini delle ultime dieci edizioni del torneo di pallamano, che ritraggono atleti da ogni parte del mondo in azione durante le gare.

Nella serata di domani Piazza Martiri ospiterà alle ore 21 l’over 18 femminile Lokomotiva Mostar (Bosnia ed Erzegovina) - Brasil Handebol (Brasile) e l’under 21 maschile C.H. Levis (Canada) RKOR Tashkent (Uzbekistan).

Questa sera, con un cambio di location che da piazza Martiri si sposta a piazza Sant’Anna, alle ore 21, Arturo Brachetti si esibirà con il talk “Arturo racconta Brachetti”. Star internazionale, uomo dai mille volti e personaggi, artista multiforme, illusionista, attore, autore e regista, Brachetti si esibirà non in un vero e proprio spettacolo ma in un talk in cui intervistatore sarà il pubblico. Nessuna spalla a disposizione dell’artista che resterà solo con i suoi spettatori, che si sentiranno come se passassero una serata a casa di Arturo che racconta «le cose sue».