GUIDAVAMO UBRIACHI: RITIRATE 7 PATENTI

L’inizio dell’estate ha portato, come ogni anno, gli esodi vacanzieri, con traffico intenso nelle strade che portano alle località di villeggiatura e per questo, nella provincia di Teramo, la Polizia di Stato ha rafforzato i controlli per migliorare la sicurezza stradale.

Nell’ambito della campagna di prevenzione per contrastare il fenomeno dell’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti per chi si mette alla guida, nella nottata di sabato scorso la Polizia Stradale di Teramo ha organizzato dei posti di controllo nelle località di Tortoreto ed Alba Adriatica. Con la collaborazione del Medico dell’Ufficio sanitario della locale Questura che ha coadiuvato il lavoro degli operatori della Stradale attraverso la strumentazione idonea all’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti nella saliva dei conducenti fermati, sono stati controllati 23 veicoli ed identificate 34 persone.

Oltre ad altre contestazioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui una guida senza patente, sono stati trovati positivi all’accertamento sull’alcool 6 conducenti ed uno di essi anche alle sostanze stupefacenti: a tutti è stata contestata la guida in stato di ebbrezza e ritirata la patente di guida.