MATTINATA DI CONTROLLI SULLA COSTA: MULTATI IN OTTO, GUIDAVANO COL TELEFONINO IN MANO

Stamattina, nelle località di Giulianova e Tortoreto, sempre gli agenti della Polizia Stradale di Teramo, nell’ambito del potenziamento dei controlli di legalità secondo le direttive del Servizio di Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, hanno attuato un dispositivo di controllo sulle cinture di sicurezza e per contrastare l’uso di telefoni cellulari alla guida.

2 conducenti sono stati sanzionati perché non indossavano le cinture (una sanzione che va da 83 a 332 euro e prevede la decurtazione di 5 punti sulla patente che arrivano a 10 per i neopatentati) e ben 8 perché guidavano mentre parlavano al cellulare, reggendolo con una mano, senza usare l’auricolare nel modo corretto o il collegamento bluetooth (comportamento per il quale è prevista la sanzioneda 166 a 660 euro e la decurtazione di 5 punti)