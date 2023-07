DISTRUTTO DA UN INCENDIO UN DEPOSITO DI MATERIALE EDILE

Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, è intervenuta in via Brecciarolo, in contrada Bellocchio di Giulianova per l'incendio di una rimessa per materiali edili. L'incendio, che ha coinvolto tavolame da carpenteria, pannelli per cappotto isolante e un furgone Mercedes Vito, ha sviluppato una forte quantità di calore e, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, ha distrutto completamente la rimessa e la parte posteriore del furgone. Il Comando di Teramo ha inviato sul posto un'autobotte per il rifornimento idrico dei mezzi operativi impegnati nell'attività di spegnimento. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e i Carabinieri di Giulianova per gli adempimenti di propria competenza.