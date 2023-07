FOTO-VIDEO/ BRACHETTI INCANTA, MA SCOPPIA LA POLEMICA SUI CONTROLLI, IN PIAZZA ANCHE I CANI ANTI-ESPLOSIVO... PER AKA 7EVEN VERRANNO I CASCHI BLU?

Credevate che fossimo in piena Coppa Interamnia? No, a Teramo ogni sera c’è un G8, un summit intermazionale tra i Capi di Stato, una riunione dei potenti del Mondo… con uno spiegamento di forze che sfiora l’esagerazione. Sia chiaro: da teramani, da ospitanti dei ragazzi della Coppa, e anche da genitori, non ci dispiace certo una città controllata, ma se i controlli arrivano a condizionare gli eventi, allora non si tratta più di controlli, ma di vere e proprie limitazioni, di condizionamenti, di ostacoli che mettono a rischio la riuscita stessa degli eventi. Ieri sera, tanto per dirne una, in piazza Sant’Anna per lo spettacolo di Arturo Brachetti (peraltro splendido) c’erano addirittura i cani anti esplosivo. Ripetiamolo: benvengano i controlli e tutti vogliamo una garanzia di sicurezza, ma di qui a pensare che un bombarolo si infiltrasse tra le famiglie che in piazza Sant’Anna stavano assistendo allo spettacolo di un trasformista… Non osiamo pensare cosa potrà succedere sabato, quando arriverà in città “AKA 7even”, l’ex Amici già disco di platino all’esordio, seguitissimo dai giovanissimi. Arriveranno i caschi blu? Ripetiamolo ancora una volta: i controlli servono e garantiscono sicurezza, ma l’eccesso dei controlli delle Forze dell’Ordine mortifica l’evento. E rende quasi impossibile il lavoro di chi deve invece, per lavoro, organizzare la sicurezza degli eventi. Si racconta, in queste serate teramane, di più di un responsabile della sicurezza che si è dimesso, proprio per l’impossibilità di lavorare in un clima così. Eventi spostati, eventi saltati, transenne ovunque, anche qualche nervosismo di troppo - raccontano alcuni spettatori - da parte di chi dovrebbe sì garantire la sicurezza, ma senza dimenticare l’educazione. Una cosa è certa, chiusa questa 50esima edizione della Coppa, ci si dovrà fermare a riflettere sul futuro di questa manifestazione, se deve cioè essere solo un evento sportivo, limitato all’atto agonistico in campo, oppure se deve essere una grande occasione di cultura. Una cosa è certa: la Coppa non è un rave, non richiama folle di sballatoni, non può essere “presidiata” all’eccesso.

